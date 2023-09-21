BIST 7.698
DOLAR 27,03
EURO 28,82
ALTIN 1.672,51
HABER /  GÜNCEL  /  EMLAK

TOKİ duyurdu indirimli kampanya bugün başlıyor! İşte aranan şartlar

TOKİ duyurdu indirimli kampanya bugün başlıyor! İşte aranan şartlar

TOKİ'nin, Haziran 2022'den önce yapılan iş yeri ve konutlar için kampanya bugün başlıyor. Başvuruların 19 Ekim’de son olacağı kampanyada borcunu peşin ödeyen konut ve iş yeri alıcıları için yüzde 25 oranında indirim yapılacak.

Abone ol

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, TOKİ'nin, 21 Haziran 2022 öncesinde yapılan evlerle ilgili kampanya başlatacağını duyurmuştu

Yüzde 25 indirim kampanyası bugün başlıyor

TOKİ'den yapılan açıklamaya göre, yüzde 25 indirim kampanyası bugün başlayıp, 19 Ekim'de sona erecek. Borcunu peşin ödeyen konut ve iş yeri alıcıları için yüzde 25 oranında indirim yapılacak.

Yüzde 25 indirim kampanyasından bütün borç bakiyesini kapatamayacak olanlar da yararlanabilecek.

Borcun tamamını kapatamayacak kişiler borç bakiyesinin yüzde 25’inden az olmamak şartıyla yaptıkları peşin ödemelerde yüzde 25 indirim kampanyasından faydalanabilecek.

İstenen şartlar neler?

İndirim uygulaması kapsamına alınan projelerdeki konut ve iş yeri alıcılarının başvuru tarihi itibarıyla öncelikle borç kapatmanın yapıldığı aya ait taksit ödemelerini yapmış olması zorunluluğu bulunuyor. Ayrıca geriye dönük taksit ve emlak vergisi borcu bulunmaması gerekiyor.

Kampanyadan geri ödeme taksitleri en geç 2022 yılı haziran ayı sonuna kadar başlamış olan konut ve iş yerleri alıcıları yararlanabilecek. Taksit sayısı 12 ay ve daha az kalan konut ve iş yeri alıcıları indirim kampanyasından yararlanamayacak. Kampanyadan faydalanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalamış oldukları aracı bankalardan konut kredisi kullanabilecekler.

ÖNCEKİ HABERLER
40 gün önce anne olmuştu! Tuğba öğretmen bebeğine doyamadan kalbine yenik düştü
40 gün önce anne olmuştu! Tuğba öğretmen bebeğine doyamadan kalbine yenik düştü
Türkçe, Kerkük'te resmi dil ilan edildi! Şehirdeki tabelalar değişiyor!
Türkçe, Kerkük'te resmi dil ilan edildi! Şehirdeki tabelalar değişiyor!
TMO rekor kırdı! Tarihinin en büyük hububat alımını yaptı!
TMO rekor kırdı! Tarihinin en büyük hububat alımını yaptı!
Adana'da büyük kaçakçılık operasyonu!
Adana'da büyük kaçakçılık operasyonu!
İran'da örtünmeme cezası arttı! 7 bin 300 lira para cezası ödeyecekler
İran'da örtünmeme cezası arttı! 7 bin 300 lira para cezası ödeyecekler
Sinsi sinsi başlıyor, yavaş yavaş ilerliyor, pençesine alıyor!
Sinsi sinsi başlıyor, yavaş yavaş ilerliyor, pençesine alıyor!
Veda sonrası konuştu! Stefan Kuntz: Gerçekleşmemiş bir hayal olarak kaldı
Veda sonrası konuştu! Stefan Kuntz: Gerçekleşmemiş bir hayal olarak kaldı
İYİ Parti'nin Antalya belediye başkan adayı belli oldu! Meral Akşener 28 Şubat'ın başörtülü vekilini tercih etti
İYİ Parti'nin Antalya belediye başkan adayı belli oldu! Meral Akşener 28 Şubat'ın başörtülü vekilini tercih etti
Çiftçinin maliyeti arttı! Tarımsal girdi fiyat endeksi yıllık yüzde 34,32 arttı!
Çiftçinin maliyeti arttı! Tarımsal girdi fiyat endeksi yıllık yüzde 34,32 arttı!
Gaziantep FK, Süper Lig'de yarın İstanbulspor'u konuk edecek!
Gaziantep FK, Süper Lig'de yarın İstanbulspor'u konuk edecek!
IMF, yoksulların korunması için zenginlerden daha çok vergi almasını istedi!
IMF, yoksulların korunması için zenginlerden daha çok vergi almasını istedi!
Düğün felakete dönüştü! Sokak düğününde birbirlerine girdiler
Düğün felakete dönüştü! Sokak düğününde birbirlerine girdiler