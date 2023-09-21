İYİ Parti'nin Antalya belediye başkan adayı belli oldu! Meral Akşener 28 Şubat'ın başörtülü vekilini tercih etti

İYİ Parti İzmir'den sonra Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayını da belirledi. Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlere tek başına katılma kararı alan İYİ Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayının 28 Şubat sürecinde başını açarak Meclis'e giren Nesrin Ünal olduğu iddia edildi.

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31 Mart 2024 günü yapılması beklenen yerel seçimlerde tüm Türkiye'de kendi adaylarıyla yarışma kararı alan İYİ Parti'de İzmir'den sonra Antalya'nın da Büyükşehir belediye Başkanı adayının belli olduğu iddia edildi. İYİ Parti, 28 Şubat sürecinde MHP milletvekili olarak seçilen ancak başını açarak Meclis'e giren Nesrin Ünal'ı Antalya adayı göstereceği öne sürüldü.

Bizzat Meral Akşener açıklayacak

Gazeteci Barış Terkoğlu, Halk TV canlı yayınında İYİ Parti kulislerinde konuşulan ismi açıkladı. Terkoğlu, "İYİ Parti kulislerinde konuşulan bilgilere göre; Antalya'da Nesrin Ünal İYİ Parti'nin Adayı olarak açıklanacak. Antalya millet ittifakının önde olduğu bir yer. İlerleyen günlerde İYİ Parti'nin Antalya Belediye Başkanlığına Aday ismin Nesrin Ünal olduğu da Akşener tarafından açıklanacaktır" dedi.

Nesrin Ünal kimdir?

İYİ Parti Antalya 8. sıra milletvekili adayı olan Doktor Nesrin Ünal eski MHP milletvekillerindendir. 28 Şubat sürecinde Meclis'e giren ve Merve Kavakçı krizinin yaşandığı dönemde başını açarak Meclis'e girmesiyle tanınan bir isim.

Antalya’da kadın-doğum doktoru olarak görev yapmaktadır. 1961 yılında Ankara'da doğmuştur. Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunudur.

Nesrin Ünal; Sağlık Bakanlığı, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Antalya Devlet Hastanesi'nde çalışmıştır. İngilizce bilen Nesrin Ünal Evli ve üç çocuk annesidir.