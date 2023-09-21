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Aydın'da Jandarmadan uyuşturucu operasyonu!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Aydın'da Jandarmadan uyuşturucu operasyonu!

Aydın Nazilli'de jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda 820 gram kubar esrar, 13 kök kenevir, 350 gram kenevir tohumu ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

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Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, aldıkları bir istihbaratı değerlendiren jandarma ekipleri şüpheli bir şahsa yönelik koordineli çalışma başlattı. Yapılan çalışma çerçevesinde Samailli Mahallesi'ndeki A.Y. isimli şüpheli şahsın uyuşturucu madde elde etmek amacıyla kenevir bitkisi yetiştirdiği tespit edildi.

Operasyon için düğmeye basan jandarma ekipleri şüpheli şahsın evinde ve arazisinde yaptıkları aramalarda; 820 gram kubar esrar, 13 Kök kenevir bitkisi, 350 gram kenevir tohumu ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Şüpheli A.Y. de kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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