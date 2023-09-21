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Bakan Ali Yerlikaya "inlerine girip onlara hayatı dar etmeye kararlıyız" diyerek duyurdu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bakan Ali Yerlikaya "inlerine girip onlara hayatı dar etmeye kararlıyız" diyerek duyurdu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bursa ve Balıkesir'de eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 135 zehir tacirinin yakalandığını ve yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildiğini bildirdi.

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Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, 140 kişinin uyuşturucu madde ticareti yaptığının tespit edilmesi üzerine çalışma başlatıldığını belirtti.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesiyle Balıkesir'de eş zamanlı düzenlenen operasyona, 2023 personel, 13 narkotik dedektör köpeği, 3 İHA, 1 helikopterle özel harekat ve çevik kuvvet unsurlarının katıldığını ifade eden Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Operasyon kapsamında, 135 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda 21,5 kilogram metamfetamin ve 1,2 kilogram bonzai maddesiyle muhtelif miktarda uyuşturucu ve 19 silah ele geçirildi. Operasyonu gerçekleştiren polislerimizi tebrik ediyorum. Zehir tacirlerinin her an enselerindeyiz, nerede olurlarsa olsunlar inlerine girip onlara hayatı dar etmeye kararlıyız."

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