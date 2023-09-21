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Edirne'de polis ekipleri güzensiz göçmenlere geçit vermedi! 41 göçmen yakalandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Edirne'de polis ekipleri güzensiz göçmenlere geçit vermedi! 41 göçmen yakalandı

Edirne'de polis ekiplerinin yabancı uyruklugöçmenlere yaptığı denetim esnasında farklı uyruklardan 41 düzensiz göçmen yakalandı.

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Edirne İl Emniyet Müdürlüğü düzensiz göçle mücadele çalışmaları çerçevesinde şehir genelinde geniş katılımlı şok denetimler gerçekleştiriyor.

Edirne İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun ve İl Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu'nun katılımıyla Dilaverbey ve Mithatpaşa Mahallelerinde polis ekipleri tarafından göçmenlere yönelik denetim gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ile jandarma ekipleri tarafından yakalanan 41 yabancı uyruklunun İran, Pakistan, Irak, Suriye, Afganistan ülkelerinden olduğu öğrenildi.

Yakalanan 41 göçmen işlemleri yapılmak üzere Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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