Mehmet Şimşek, New York'ta 'takım'dan ayrı düz koşu yaptı! Hakan Fidan neler yaptı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte ABD'de bulunan Hürriyet Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, gezi boyunca bakanları izleyip neler yaptıklarını ve performanslarını yazdı. Ahmet Hakan, en yüksek puanı Mehmet Şimşek'e verdi.

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BM Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan kabine üyelerini ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın takip etmek üzere orada bulunan Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, geziye katılan bakanların performanslarını yazdı, en büyük övgüyü Mehmet Şimşek'e yaptı. İşte Ahmet Hakan'ın izlenimlerinden kesitler...

Şimşek'e 'Git biraz dinlen' dedim...

Mehmet Şimşek: Takımdan ayrı düz koşu yaptı bu gezide Maliye Bakanı Mehmet Şimşek. Yatırımcılarla toplantı üstüne toplantı. Gecenin geç vakti sadece bir danışmanıyla otele girerken gördüm kendisini. Her zamanki gibi mütevazıydı. Ayak üstü minik bir sohbetin ardından 'Çok yorgun görünüyorsunuz, gidip dinlenin' demekten kendimi alamadım.

Central Park’ta sabah yürüyüşü yaptı mı?

Hakan Fidan: Sürekli bir koşuşturma halindeydi. Otel lobisinden hızla geçerken gördüm kendisini. Ayaküstü selamlaştım. Dışişleri Bakanlığı’nın süper aktif olduğu bu gezide Central Park’ta sabah yürüyüşü için fırsat bulabildi mi acaba?

Deprem yasası Meclis'e geliyor

Mehmet Özhaseki: New York’ta Kayseri havası estirdi. Esprileriyle, hoş sohbet tarzıyla ilgi odağıydı. Gündemindeki en önemli konu: Depreme hazırlık. Meclis açılır açılmaz hazırlanan yasanın Meclis gündemine geleceğini söyledi.

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