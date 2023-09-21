Bomba zam kulisi! Asgari ücret 17 bin TL, en düşük emekli maaşı 11 bin 250 TL!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yılbaşında memur ve memur emeklilerine yüzde 50 civarında zam yapılacağını, emekli maaşlarına yönelik çalışmaların devam ettiğini söyledi. Peki bu durumda kim ne kadar maaş alacak? Asgari ücret artışı ve en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Milliyet'e konuşan yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş zamlı maaşlarla ilgili hesaplamaları anlattı.