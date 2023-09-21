Bomba zam kulisi! Asgari ücret 17 bin TL, en düşük emekli maaşı 11 bin 250 TL!
Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, yılbaşında memur ve memur emeklilerine yüzde 50 civarında zam yapılacağını söyledi. Bu durumda SGK ve Bağ-Kur emeklileri ile asgari ücret kaç lira olacak? Sosyal Güvenlik uzmanı Ahmet Kurtuluş, en düşük memur ve emekli maaşları ile zamlı asgari ücretin ne kadar olacağını açıkladı...
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yılbaşında memur ve memur emeklilerine yüzde 50 civarında zam yapılacağını, emekli maaşlarına yönelik çalışmaların devam ettiğini söyledi. Peki bu durumda kim ne kadar maaş alacak? Asgari ücret artışı ve en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Milliyet'e konuşan yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş zamlı maaşlarla ilgili hesaplamaları anlattı.
En düşük memur maaşı 33 bin TL
İlk başta Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın yüzde 58 olarak enflasyon tahminini güncellemesinin ardından en düşük memur maaşı 32 bin 500 TL civarında tahmin ediliyordu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın açıklamaları doğrultusunda enflasyon tahminleri yüzde 65’e yükseltildi.
Bu enflasyon tahminleri ile değerlendirildiğinde 49 küsürlerde bir memur maaş artışı gerçekleşmekte, bunu 50’ye yuvarlığımızda 33 bin civarında en düşük memur maaşı gerçekleşecek. Buna orantılı olarak da diğer memurlara yüzde 50 civarında artış olacak.
Asgari ücret 17 bin TL'yi geçecek
Bakan Işıkhan’ın açıkladığı yüzde 50 oranın içerisinde enflasyon farkının yanı sıra toplu sözleşme artışı da yer alıyor. Dolayısıyla enflasyon bu oranda gerçekleşmeyecektir. Asgari ücrete enflasyon artışının üzerinde bir refah payı geleceğini düşünüyorum. Asgari ücrete de yüzde 50 oranında artış yapılmasını bekliyorum. Bunun da asgari ücretin 2024 yılı Ocak ayında 17 bin 104 TL civarına gelmesi anlamına geliyor. Burada refah payı ilavesi de öngörüyoruz.