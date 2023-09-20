Okan Buruk: Verdiğimiz reaksiyon değerliydi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kopenhag beraberliğinin ardından "Benim açımdan oyunu bırakmamak önemli, hatta 3. golü de bulabilirdik" dedi.

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UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk haftasında temsilcimiz Galatasaray, 2 dakikada attığı 2 golle 2-0 geriye düştüğü maçta konuk ettiği Danimarka'nın Kopenhag takımıyla 2-2 berabere kaldı. Kopenhag mücadeleyi 10 kişi tamamladı.

Mücadelenin ardından sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, açıklamalarda bulundu.

"İkinci yarının başında farklı bir Galatasaray vardı"

Başarılı çalıştırıcı sözlerine şu şekilde başladı:

İlk yarıda kaçırdığımız çok pozisyon var. İyi başladık maça sonunu da iyi bitirdik ama arada kötü geçirdiğimiz bir dönem oldu. Savunma ağırlıklı bir takıma pozisyonlar bulduk ama burası Şampiyonlar Ligi her şey olabilir. 1-0'dan sonra da yine pozisyon bulduk. İkinci yarının başında farklı bir Galatasaray vardı.

"3. golü de bulabilirdik"

Okan Buruk, açıklamalarına şöyle devam etti:

Benim açımdan oyunu bırakmamak önemli, hatta 3. golü de bulabilirdik. Sahada taraftarımız için oynadığımız oyunla onları yükseltebilmeliyiz. Maçın içerisinde zaman zaman mental olarak zorlandığımız dönemler olabiliyor.

"Gösterdiğimiz reaksiyon önemliydi"

Buruk, çok mutlu olmadıklarından bahsederek şu sözleri sarf etti:

Şampiyonlar Ligi'nde herkes birbirini yenebilir. Özellikle ilk yarıdaki oyunu sahaya yansıtmayı sürdürebilirsek, diğer takımlara karşı da kazanabiliriz. Burada 1 puanı kazanmış olarak görüyoruz. Tabii ki çok mutlu değiliz ama gösterdiğimiz reaksiyon önemliydi.