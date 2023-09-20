Azerbaycanlı gazeteciden Ayşenur Arslan'a tepki

Azerbaycanlı gazeteci, Ermeni silahlı güçleri için "Ayrılıkçı güçler" ifadesini kullanan Ayşenur Arslan'a tepki gösterdi.

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Azerbaycan, Karabağ'daki Ermeni provokasyonlarının artışını takiben başlattığı operasyonu, bugün öğle saatlerinde varılan anlaşma ile sona erdirdi. Bölgedeki gelişmeler yakından takip edilirken, Halk TV'de gazeteci Ayşenur Arslan'ın Azerbaycanlı gazeteci Togrul Allahverdiyev'i programa bağladığı anlarda gerilim yaşandı. Yayın sırasında Arslan'ın, Ermeni silahlı güçleri için "Ayrılıkçı güçler" ifadesini kullanması, Azerbaycanlı gazeteciyi rahatsız etti.

Dün terör operasyonu başladı

Birkaç aydır Azerbaycan ordusunun mevzilerine sürekli saldırılar düzenleyen Ermeni silahlı güçlerine, Azerbaycan'ın cevabı gecikmedi. Azerbaycan, dün öğlen saatlerinde Karabağ'da anayasal düzeni yeniden tesis etmek amacıyla anti-terör operasyonunu başlattı. 24 saat gibi kısa bir süre içinde Azerbaycan'ın lehine sonuçlanan operasyon sonrasında bölgedeki Ermeni güçleri, silahlarını, mühimmatlarını ve ağır araçlarını teslim etmeyi kabul etti.

"Ağrımıza gidiyor"

Gelişmelerin ardından bölgedeki tansiyon düşerken, Azerbaycanlı gazeteci Togrul Allahverdiyev, Halk TV ekranlarında gazeteci Ayşenur Arslan'ın konuğu oldu. Stüdyoya canlı bağlantı ile katılan gazeteci, Arslan'ın Ermeni silahlı güçleri için "ayrılıkçı" terimini kullanmasından rahatsızlık duydu. Allahverdiyev, "Ayşenur Hanım, özür dilerim. Ermeni ayrılıkçı demememiz gerekiyor. 'Ayrılıkçı' tamamen başka bir kavram; bunlar ise tamamen farklı bir grup. Bizim için bu ifade oldukça hassas bir konu. Az önce de bahsettiniz, 'Karabağ'ın başkenti...' diye. Karabağ bir devlet değil, Karabağ Azerbaycan'ın ayrılmaz bir parçasıdır. İzmir veya İstanbul ne ise, Karabağ da Azerbaycan için öyle bir bölgedir." şeklinde konuştu.

Arslan ise gazeteciye haklı olduğunu ve ifadeyi tırnak içinde kullandığını belirtti.