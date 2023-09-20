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Isparta'da feci kaza! ticari araç traktöre çarptı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Isparta'da feci kaza! ticari araç traktöre çarptı: 2 yaralı

Isparta Gelendost'da kontrolden çıkan hafif ticari araç traktöre çarptı. Meydana gelen kazada traktör devrilirken 2 kişi yaralandı.

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Kaza, Isparta’nın Gelendost ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Isparta-Konya Karayolu'nda seyir halinde olan Mehmet A. idaresindeki 40 ABK 289 plakalı hafif ticari araç, aynı istikamette seyir halinde olan Mustan A. hakimiyetindeki 32 KA 706 plakalı traktöre arkadan çarptı.

Çarpışmanın etkisi ile traktör devrildi. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Meydana gelen kazada yaralanan traktör ve araç sürücüsü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza anı çevrede bulunan güvenlik ve cep telefonu kameralarına yansıdı. Öte yandan, ekipler tarafından kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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