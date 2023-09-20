Antalya'da eşini av tüfeğiyle vurarak öldüren koca tutuklandı!

Antalya'nın Döşemaltı ilçesinde tartıştığı eşini av tüfeğiyle vurarak öldüren koca tutuklandı.Abone ol
Yeniköy Mahallesi'ndeki evlerinde eşi Nadire Güzelçolak'ı av tüfeğiyle vurarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan İbrahim Güzelçolak'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.
Yeniköy Mahallesi 388 Sokak'ta dün, İbrahim Güzelçolak (48) ile Nadire Güzelçolak (42) çifti arasında tartışma çıkmıştı. Güzelçolak evdeki av tüfeğiyle ateş ettiği karısını öldürmüştü. Döşemealtı Polis Merkezi'ne giderek eşini öldürdüğünü belirten Güzelçolak, gözaltına alınmıştı.