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CHP'li Özgür Özel'den Silivri Cezaevi'nde ziyaret turu!

CHP'li Özgür Özel'den Silivri Cezaevi'nde ziyaret turu!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanı ve Genel Başkan Adayı Özgür Özel, Silivri’de tutuklu bulunan Osman Kavala, Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Ali Hakan Altınay’ı ve Merdan Yanardağ’ı ziyaret etti.

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CHP Grup Başkanı ve Genel Başkan Adayı Özgür Özel, bugün Silivri’de Marmara Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü’nde tutuklu bulunan Osman Kavala, Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Ali Hakan Altınay’ı ve Merdan Yanardağ’ı ziyaret etti.

Ziyaret sonrası Özel, basın mensuplarına açıklamada bulundu. Özel, "2 bin 280 gündür Osman Kavala tutuklu ve AİHM’in kendisi hakkında karara rağmen Anayasa Mahkemesi hala kendisi ile ilgili karara bağlamamış durumda. Sabırla inançla bu kararı bekliyor. Gezi davası ile ilgili öncelikle arkadaşlarımızın sağlıkları ile ilgiliyiz. Sağlıklarının gayet yerinde olduğunu morallerinin yerinde olduğunu ancak hem aileleri küçük çocukları açısından uzayan bu Yargıtay sürecinin son derece ızdırap verici olduğunu söylemek isterim. Her ne kadar kendileri bu süreci metanet ile sabırlar takip ediyor olsalar da küçük çocuklarının ailelerinin yaşlı anne babalarının buraya ziyaretleri noktasından yaşananlara açısından baktığımız tüm vatandaşların ortak talebi bir an önce Yargıtay sürecinin olumlu yönde tamamlanması. Hep birlikte gezi davası ile ilgili hukuk adalet bekliyoruz. Kimisi açısından 2 kez kimisi açısından 3 kez beraat ile sonuçlanmış bu sürecinin bir şekilde tekrar yargı sürecine taşınmış olmasını bu hale bu kadar büyük haksızlıklara getirilmiş olmasını kabullenmek gerçekten mümkün değil” dedi.

“Duruşmada Yanardağ ceza bile alsa yatarı kalmamış durumda”

Merdan Yanardağ ile ilgili de konuşan Özel, “Merdan Yanardağ 3 ayı geçkin süredir tutuklu. Tutuklandığı günde ifade etmiştik kes kopyala yapıştır ile birisini tutuklamak mümkün değil. Merdan Yanardağ terör örgütü, terör örgütü ele başını savunduğu ile ilgili bir iddia kimlerin üstüne yapışır bilmiyoruz ama Merdan Yanardağ’a böyle bir şeyin yapışmayacağını tüm Türkiye biliyor hepimiz biliyoruz. Kendisinin yurtseverliğinden yana olduğundan hiçbir şüphe yokken Merdan Yanardağ’ın yapmış olduğu ironik bir değerlendirmeyi bambaşka yerlere çekip kendisini içeride tutuyorlar. 5 Ekim Günü duruşması var. Duruşmada Yanardağ ceza bile alsa yatarı kalmamış durumda iddia edilen suçla ilgili” diye konuştu.

Tutuklu bulunan isimlerin kendisinin CHP Genel Başkanlığı adaylığı ile ilgili yorumu hakkında gelen soruya da cevap veren Özel, “İçeride cezaevi şartlarında cezaevi mahremiyetine yakışır çok dostça paylaşımlarımız oldu ama onların durumu gereği benim ifade etmem doğru olmaz. Ümit ediyorum en kısa sürede özgür kalırlar kendileri bu soruyu yanıtlarlar” şeklinde konuştu.

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