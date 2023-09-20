Malatya Şeker Fabrikası’nda 68. pancar alım kampanyası başladı

Malatya Şeker Fabrikası’nda 2023-2024 yılı şeker pancarı alım kampanyası başladı. Kampanya ile bu yıl 470 bin ton pancarın işlenerek yaklaşık 60 bin ton şeker elde edilmesi hedefleniyor.

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6 Şubat’ta yaşanan asrın felaketi sonrası çadır kentlerin kurulması ile aylarca depremzedelere ev sahipliği yapan Malatya Şeker Fabrikası’nda yeni dönem şeker pancarı alım kampanyası başladı. Alım kampanyasının başlaması nedeniyle bir açıklama yapan Fabrika Müdürü Faruk Aladağ, 6 Şubat’ta yaşanan deprem felaketinden Malatya Şeker Fabrikası çalışanları ve pancar üreten çiftçilerin de derinden etkilendiğini belirtti.

Bu büyük felaket sonrasında depremden etkilenen bölge halkının kayıplarının bir nebze hafifletilmesi amacıyla zor şartlar altında Malatya Şeker Fabrikası’nı faaliyete geçirdiklerini belirten Aladağ, fabrikanın üretime devam edebilmesi için Genel Müdürlüklerinin de destekleri ile 40 Milyon TL'nin üzerinde yatırım ve bakım onarım harcaması yaptıklarını söyledi.

Çalışanları olağan üstü bir çaba sarf ederek fabrikanın revizyonunu tamamladıklarını kaydeden Aladağ, “2023-2024 yılı Şeker Pancarı alım kampanyası ve pancar işleme kampanyasına başlamış bulunuyoruz. Malatya, Sivas, Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman ve Elazığ olmak üzere toplam 7 İlde bin 481 üreticimizle 84 bin 500 dekar alanda şeker pancarı ekimi gerçekleşmiştir” dedi.

Bu sezonda kampanya dönemi ile 470 bin ton şeker pancarını İşleyerek yaklaşık 60 bin ton kristal şeker üretmeyi hedeflediklerini ifade eden Aladağ, yine bu dönemde 19 bin ton melas ile 140 bin ton şeker pancarı posası da üretmeyi planladıklarını belirtti.

Yeni kampanya döneminin Malatya ve Türkiye için hayırlı olmasını dileyen Aladağ, “Bu vesileyle 6 Şubat depremlerinde hayatım kaybeden başta çalışanlarımız ve pancar çiftçilerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımıza Allahtan rahmet, geride kalanlara sabır ve afiyetler dileriz” ifadelerine yer verdi.