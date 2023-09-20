İSPARK katlı otoparkında onlarca sıfır araç görüntülendi

Seyrantepe’deki İSPARK katlı otoparkında onlarca sıfır otomobil görüntülendi. Araçların bulunduğu alanların kiralandığı iddia edildi.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İSPARK’ın (İstanbul Otopark İşletmeleri Tic. AŞ) Seyrantepe’de bulunan katlı otoparkında araç kiralama şirketleri ve otomobil galerilerine ait olduğu iddia edilen onlarca araç görüntülendi.



Seyrantepe Katlı Otoparkı'nın açık alanında ve eksi birinci katında bulunan araçların yanına vatandaşların araçlarının park edilmesine izin verilmediği, bu alanların filolara ve otomotiv galerilerine kiralandığı iddia edildi.