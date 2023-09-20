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Kontrolden çıkan kamyonet sürücü adayının kullandığı otomobile çarptı: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kontrolden çıkan kamyonet sürücü adayının kullandığı otomobile çarptı: 3 yaralı

Düzce'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet sürücü kursu adayının kullandığı otomobile çarptı. Meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

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Kaza, Bahçeşehir bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Düzce'den Bahçeşehir istikametine seyir halinde olan sürücü adayı U.Ş. idaresindeki 81 ABV 209 plakalı Mercedes marka sürücü kursu otomobiline, aynı güzergahta seyir halinde olan M.G. hakimiyetindeki 81 DS 117 plakalı kamyon çarptı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrasında olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü adayı U.Ş. ile eğitmeni S.S. ve kamyon sürücüsü M.G. yaralandı.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebiyle tek şeritten verilen trafik, araçların kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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