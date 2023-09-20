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İzinler alındı deneme uçuşları yapıldı! Belediye başkanı duyurdu: Yakında başlıyor

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İzinler alındı deneme uçuşları yapıldı! Belediye başkanı duyurdu: Yakında başlıyor

 MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde sıcak hava balon turizmi için deneme uçuşları gerçekleştirildi. Yatağan Belediye Başkanı Mustafa Toksöz son durum hakkında açıklamada bulundu.

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Bölgede sıcak hava balonu uçuşları öncesinde yapılması gereken testler, ilgili kurumlardan izinler alınarak başladı. İlçe genelinde incelemelerde bulunan uzman ekip, havadan da koordinatları saptayarak, turistlerin ilgisini çekebilecek yerleri belirliyor.

Yatağan Belediye Başkanı Mustafa Toksöz, yaptığı açıklamada, doğa harikası ilçenin havadan da görünebilmesi için çalışmalara başladıklarını söyledi.

Yerli ve yabancı turistlerin ilçeye olan ilgisini artırmak amacıyla sıcak hava balon turizmine yöneldiklerini belirten Toksöz, "Gerekli izinlerin alınmasıyla test uçuşları başladı. Yatağan'da kısa süre içerisinde sıcak hava balon turizmi başlayacak." dedi.

Toksöz, bölgenin kültür turizminin yanı sıra Türkiye'nin en yaşlı kayalarının bulunduğu Gökbel Vadisi'nin de bu sayede daha iyi tanınacağını dile getirdi.

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