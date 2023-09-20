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Üst geçidi kullanmadı böyle oldu! Düzce'de feci kaza

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Üst geçidi kullanmadı böyle oldu! Düzce'de feci kaza

DÜZCE'de üst geçidi kullanmayan 15 yaşındaki lise öğrencisine cip çarptı. Ağır yaralanan genç hastaneye kaldırıldı.

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Olay, Düzce-Zonguldak D-655 kara yolu Endüstri Meslek Lisesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, okuldan çıktıktan sonra üst geçidi kullanmayarak, yolun karşısına geçmeye çalışan T.Y.'ye (15), A.A. idaresindeki cip çarptı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 

Ağır yaralanan T.Y., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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