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Kastamonu Şeker Fabrikasında pancar alım kampanyası başladı

Kastamonu Şeker Fabrikasında pancar alım kampanyası başladı

Kastamonu Şeker Fabrikasında şeker alım kampanyası, düzenlenen törenle başladı. Bu yıl Kastamonu Şeker Fabrikasında 461 bin ton pancarın işlenmesi bekleniyor.

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Kastamonu Şeker Fabrikasında '61. şeker pancarı alım kampanyası' düzenlenen törenle başladı. Törene Vali Avni Çakır, Kastamonu milletvekilleri Metin Çelik ve Hasan Baltacı, Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, Türkiye Şeker Fabrikaları (TÜRKŞEKER) Genel Müdür Yardımcısı Şahin Arat, Şeker Fabrikası Müdürü İrfan Kantürk, Şeker-İş Şube Başkanı Ali Çufadaroğlu, siyasi parti ve STK temsilcileri, kurum amirleri, çiftçiler ve çok sayıda davetli katıldı.

Kastamonu Şeker Fabrikasının 61’inci kampanya dönemini başlattıklarını belirten Kastamonu Şeker Fabrikası Müdürü İrfan Kantürk, “Çiftçimizin yoğun emek sarf ederek bakıp büyüttüğü şeker pancarının bu sene de hasat zamanı geldi. Çiftçimizin yetiştirdiği pancar, işçimizin ellerinde şekere dönüşerek soframızı tatlandıracak, ülkemizin şeker ihtiyacını temin etmek için 1926 yılında Nuri Şeker ile başlayan şeker üretimi, bugün Türkşeker'in öncülüğünde devam etmektedir. Fabrikamızın temeli Rahmetli Başbakan Adnan Menderes tarafından atılmış ve ilk üretimini yaptığı 1963 yılından beri Kastamonu'ya ve ülkemiz ekonomisine katkı sağlamaya devam etmektedir” dedi.

“Kampanya döneminde fabrikamızda; 461 bin ton pancar işlenecek”

Kastamonu Şeker Fabrikasında 461 ton şeker pancarının işleneceğini belirten Kantürk, “Öncelikle geçen yıl bölgemizde üretilen 222 bin ton bedeli ödenen pancar karşılığında çiftçimize 341 milyon TL ödeme gerçekleştirilmiştir. Kastamonu Şeker Fabrikası olarak bu sene 4, Ziraat Bölge Şefliğimiz aracılığıyla 133 köyde, 2 bin 920 çiftçimiz ile 81 bin 580 dekar alanda pancar ekimi yapılmıştır. Bu ekimden tahmini olarak 425 bin ton pancar tesellüm edilecektir. Ayrıca bu sene Ankara ve Samsun’un Çarşamba Şeker Fabrikalarından da 108 bin ton pancar gelecektir. Bu kampanya döneminde fabrikamızda; 461 bin ton pancar işlenerek, 62 bin ton kristal şeker, 19 bin ton melas, 120 bin ton yaş pancar posası üretimi gerçekleştirilecektir. 2023/2024 döneminde ise bugüne kadar çiftçilerimize pancar bedeline karşılık ayni ve nakdi avans olarak 120 milyon TL ödeme yapılmıştır. Bugün pancar tesellümünü başlatacağız ve yaklaşık 128 gün sürecek olan 2023/2024 kampanya dönemimizin tüm çalışanlarımıza kazasız, belasız, yüzlerin güldüğü bir kampanya olmasını, çiftçimize, sanayimize ve ülkemize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

“Kastamonu'nun devletimize ait bacası tüten tek kalesidir şeker fabrikası”

Törende konuşan Şeker İş Sendikası Kastamonu Şube Başkanı Ali Çufadaroğlu, “2004 yılında başlayan, 2011 yılından beri devam eden bir özelleştirme süreci geçirdik. Türk Şeker'e ait 25 fabrika varken özellikle şehir merkezinde ve yüksek kapasiteli olan 10 fabrikamızı bu süreçte kaybettik. Kastamonu Şeker Fabrikamızın özelleşmemesi için ne mücadeleler verdiğimize bütün Kastamonu şahit oldu. Allah'a şükürler olsun ki; Genel Başkanımız Sayın İsa Gök’ün izlediği doğru politikalarla ve Sayın Cumhurbaşkanımızın da takdirleriyle şu an 15 fabrikamız özelleştirme idaresinden çıkarılıp Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlanmış durumda. 2020 yılında fabrikamıza 117 çalışan alınırken 2023 yılında da 101 kişi alındı. Bu alımların tamamı Kastamonu'dan sizlerin evlatlarından yapıldı. Kastamonu'nun devletimize ait bacası, tüten tek kalesidir” diye konuştu.

Yapılan duadan sonra kurban ve açılış kurdelesi kesildi. Daha sonra fabrika pancar alımına başladı.

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