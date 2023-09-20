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850 yıldır tarihe tanıklık ediyor gövdesinde kocaman kovuk var

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
850 yıldır tarihe tanıklık ediyor gövdesinde kocaman kovuk var

Darıca'da 850 yaşında olan Hasbahçe Sosyal Tesislerindeki tarihi çınar ağacı, Darıca Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından özel bir koruma yöntemiyle bakıma alındı.

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Anıtlar Kurulu tarafından tescilli de olan tarihi çınar ağacının gelecek nesillere aktarılması amacıyla rehabilitasyon çalışması başlatan Darıca Belediyesi, Tabiat Varlıklarını Koruma Müdürlüğü ekipleriyle işbirliği içinde belirli aralıklarla tarihi çınarı bakıma alıyor.

850 yıldır zarar görmeden yemyeşil yapraklarıyla zamana meydan okuyan ve gövde kalınlığı 12 metre, yüksekliği de 15 metreyi bulan tarihi çınar, ilçenin simgeleri arasında yer alıyor.

Gövdesinde kocaman kovuk bulunan ve bu görünümüyle dikkat çeken çınar ağacı, sosyal tesislerde vakit geçiren vatandaşların da en çok fotoğraf çektirdiği mekanlar arasında yer alıyor.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da ilçenin değerlerini korumak adına canla başla çalıştıklarını belirterek, "Darıca’mızda Hasbahçe’deki ağaç ve Çınaraltı Meydanı’ndaki ağaç olmak üzere iki tane tarihi çınarımız var. Osmanlı ve önceki dönemlere de şahitlik eden ve nesillerdir ilçemizde bulunan tarihi çınarları gelecek nesillere de aktarmak adına özen gösteriyoruz. Aynı zamanda ilçemizin sembolleri arasında da yer alan tarihi çınar ağaçlarını belirli periyotlarla bakıma alarak rehabilite ediyoruz ve sağlam kalmalarına destek oluyoruz" dedi.

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