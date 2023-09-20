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Kontrolden çıkan otomobil karşı şeritten tarlaya uçtu!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kontrolden çıkan otomobil karşı şeritten tarlaya uçtu!

Karabük'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil karşı şeride geçtikten sonra tarlaya uçtu. Meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

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Kaza Karabük-Kastamonu Karayolu Kadıbükü mevkiinde meydana geldi. M.T. sevk ve idaresindeki 78 BB 513 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi nedeniyle karşı şeride geçerek tarlaya uçtu.

Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan A.H.T. yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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