Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında program krizi patladı! Bana bildirilmiyor

CHP'de yaşanan değişim rüzgarlarının ardından İstanbul Büyükşehir Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasında iddiaya göre şimdi de "İstanbul programınız bana bildirilmiyor" krizi patlak verdi.

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CHP'de yaşanan değişim krizi sonrasında parti içerisindeki gerginlik devam ediyor. Son olarak Halk TV'den Seyhan Avşar'ın haberine göre İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sitem etti.

"Programınız bana bildirilmiyor"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'da bir etkinliğe katıldığı sırada İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Şehir Tiyatroları açılış galasında olması dikkat çekti.

İmamoğlu'nun o gece Kılıçdaroğlu'nu arayarak, "Programınız bana bildirilmiyor" diye sitem ettiği belirtildi.

Halk TV'den Seyhan Avşar, İmamoğlu-Kılıçdaroğlu trafiğine ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Kılıçdaroğlu'na yakın isimler İmamoğlu'nun Genel Başkanı yalnız bıraktığını, Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'da bir programda olduğu saatlerde İmamoğlu'nun başka bir etkinlikte olmasının parti teammüllerine uygun olmadığı kanaatinde. Ancak İmamoğlu cephesinden anlatılanlar ise çok daha farklı...

İmamoğlu'na yakın bir isim;Cini öne sürüyor. İddialarını bir adım öteye taşıyarak Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun pazar açılışı yaptığını ise sosyal medyadan öğrendiklerini aktarıyorlar.

Edindiğim bilgiye göre kör topal giden bu iletişim sürecine dair İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nu aramış. "Sayın genel başkanım ben partinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'yım. Son 3 programınız bize bildirilmiyor" diyerek sitem etmiş. Kılıçdaroğlu'ndan, "Aaa öyle mi ben buna bir bakayım" yanıtını almış.

Bu telefon trafiğinin ardından bazı isimler araya girmiş. Kılıçdaroğlu'nun programının WhatsApp gruplarında paylaşıldığı belirtilmiş. Ancak İmamoğlu cephesi bu yöntemin doğru olmadığını ayrıca 2 yıl önce Kılıçdaroğlu ile yapılan bir görüşmeye dikkat çekiyor. Bu görüşmede ise Kılıçdaroğlu'nun programlarına ilişkin olarak, "Canan Kaftancıoğlu ile bizim bir işimiz yok. Genel Başkanın programları özel kalem müdürü tarafından İmamoğlu'nun özel kalemine iletilmeli" denilmiş. İmamoğlu ekibi süreçte yaşanan kopuklukları işte bu nedenlere bağlıyor."