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Muğla'da kamyonet ile minibüs çarpıştı: 1 kişi ölü, 7 kişi yaralandı!

Muğla'da kamyonet ile minibüs çarpıştı: 1 kişi ölü, 7 kişi yaralandı!

Muğla'nın Marmaris ilçesinde kamyonet ile otel personelini taşıyan minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

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Türker Türkoğlu'nun kullandığı 48 P 2541 plakalı kapalı kasa kamyonet, Muğla-Marmaris kara yolu Çamlı mevkisindeki kavşakta sürücüsü öğrenilemeyen ve Marmaris'teki bir otelin personelini taşıyan 48 S 6548 plakalı minibüsle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, kamyonet sürücüsü Türkoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Minibüste yaralanan 7 kişi ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Türkoğlu'nun cenazesi incelemenin ardından Marmaris Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

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