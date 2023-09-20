Ahmet Ercan deprem sonrası bu illere tsunami uyarısında bulundu!

Deprem konusunda il il yaptığı uyarılarla son günlerde gündem yaratan Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan yine dikkat çeken bir paylaşım geldi. 6 ilde beklediği depremlerin büyüklüklerini açıklayan Ercan, bir de tsunami uyarısında bulundu.

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Prof. Dr. Ahmet Ercan sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda Malatya, Kırklareli, Manisa, Mardin, Muğla ve Muş illerindeki deprem riskini açıkladı.

İl il beklenilen depremlerin büyüklüklerini paylaşan Ercan, bir de tsunami uyarısında bulundu.

Prof. Dr. Ahmet Ercan, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı.

"Şu illerin gelecekte görebileceği en büyük deprem; Malatya; M6,7 (artık deprem uzun süre olmaz) Kırklareli; M5,0, Manisa; M6,9, Mardin; M5,0, Muğla; M7,1, Muş; M6,7. Muğla deniz kıyılarında Güney Ege dalma batma kuşağı depremlerinde süpürtü(tsunami) olasılığı var."