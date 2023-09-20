'Tiny house (küçük ev) yaparsın belediye bir şey demiyor' yalanıyla büyük vurguna imza attılar

Dolandırıcıların çivi çakılması yasak tarlaları, arazileri ‘tiny house (küçük ev) yaparsın, belediye bir şey demiyor’ yalanıyla sattığı ortaya çıktı. Uzmanlar, şartları yerine getirmeden arsa-arazi tarla satın almamaları konusunda uyardı.

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Türkiye'de son dönemde ‘tiny house (küçük ev) modası başladı. Pandemi, dehrem ve büyükşehirden kaçma çabası ilgiyi kırsala çevirirken bunu fırsata çeviren dolandırıcılar vatandaşların parasına göz dikti.

İstanbul’da Şile, Ömerli, Çanakkale, Avşa, Çatalca ve Balıkesir gibi bölgelerde 500 m2 ile 1000 m2 arasında yeşil alan & tarla vasfında olan yerler satın alıp Tiny House, karavan veya prefabrik tipte ev sahibi olmaya çalışıyorlar.

İmar izni olmayan bu alanlara temelsiz veya taşınabilir olduğu için ruhsata gerek olmadan bu tarz yapılar yapmanın yasal olduğu düşünülüyor ama durum düşünüldüğü gibi değil.

Parsel çalışması olması lazım

‘tiny house (küçük ev) yapmanın izin gerektirmediği yalanıyla pazarlanan bu evler için çok sayıda şartı olduğunu beyirten uzmanlar, "Arsalarda yapılaşmaya izin verilirken, arazilerde, parsel çalışması henüz tamamlanmadığı için yapı izni yoktur." uyarısında bulunuyorlar.

En az 5 dönüm olmalı

Oysa tiny house konulabilmesi için o tarlanın en az 5 dönüm olması gerekiyor. 100 metrekarelik ev yapılacaksa tarlanın en az 5100 metrekare olması gerekiyor.

Tarlanın sınırı çizilmiş ova içerisinde oması halinde arsanız 5 dönümden fazla olsa bile yine ev yapılamıyor.

Yine ilanlarda satılık arsa diye tarla verildiğini belirten uzmanlar, tarlaya arsa yazanlara dikkat edilmesini belirtiyorlar. Köy içi imarlı olan yerlerde bu durumun istisna olduğuna dikkat çekiyorlar.

Sit arazileri, sulama kanalı sulama göleti gibi DSİ çalışması yapılmış sulanabilin arazilere 5 dönümden fazla arsalara ev izni çıkmıyor.

Bir yerin ifrazı için parselin kadastro yoluna cephesi olması ve 15 metre genişlikte olması 20 metre derinlikte olması gerekiyor.