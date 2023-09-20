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 Suç makinesine çete lideri yakalandı! Özel hareket destekli operasyon anları...

 Suç makinesine çete lideri yakalandı! Özel hareket destekli operasyon anları...

ANTALYA'da 8 ayrı dosyadan 3 yıldır aranan ve hakkında 19 yıl 1 ay 2 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan organize suç örgütü lideri Zafer koçak, gizlendiği ikamette kıskıvrak yakalandı. Operasyon anları polis kamerasınca saniye saniye kaydedildi

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Antalya’da 8 ayrı dosyadan 3 yıldır aranan ve hakkında 19 yıl 1 ay 2 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli, özel hareket ekiplerinn de destek verdiği operasyonla gizlendiği evde kıskıvrak yakalandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Alanya KOM ve Özel Hareket Şube Müdürlüğü ekipleri, çok sayıda suç kaydı bulunan ve 8 ayrı dosyadan 3 yıldır aranan, 19 yıl 1 ay 2 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Zafer Koçak’ın gizlendiği eve ortak operasyon düzenledi.

Operasyonda Koçak, ikamette kıskıvrak yakalanırken yapılan aramada ise 1 adet ruhsatsız tabanca, bu tabancaya ait şarjör ve 56 adet fişek ve 2 çift sahte plaka ele geçirildi. Operasyon anıysa polis kamerasına saniye saniye yansıdı.

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