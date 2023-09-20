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Mersin'de site bahçesinde kaçırılan kız çocuğu Şanlıurfa'da bulundu!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Mersin'de site bahçesinde kaçırılan kız çocuğu Şanlıurfa'da bulundu!

Mersin'de babasının güvenlik görevlisi olduğu sitenin bahçesinde sabah saatlerinde kaçırılan 12 yaşındaki kız çocuğu polis tarafından Şanlıurfa'da parkta bulundu.

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Edinilen bilgiye göre, merkez Mezitli ilçesi Akdeniz Mahallesi'ndeki bir sitenin görevlisi Sabri T.'nin ortaokul öğrencisi kızı İsnur T., 16 Eylül tarihinde sabaha karşı evden ayrılarak ortadan kayboldu.

Ailenin ihbarı üzerine sitenin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, kız çocuğunu bulmak için çalışma başlattı.

Şanlıurfa'da bir parkta bulundu

Arama çalışmaları sürdüğü sırada dün gece kayıp kız çocuğunun Şanlıurfa'da bir parkta yanında bir şahısla birlikte oturduğu bilgisine ulaşan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa polisi ile irtibata geçti.

Belirtilen adrese giden polisler kayıp kız çocuğunu parkta bulurken, yanında bulunan bir şahıs ise polise görünce kaçtı. İsnur T. polis merkezine götürülürken, olayla ilgili 1 kişinin arandığı bildirildi.

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