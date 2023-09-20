İddia: Sinan Oğan seçimlerden sonra arabasını değiştirdi! Fiyatı dudak uçuklattı

Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek veren Sinan Oğan'la ilgili flaş iddia. Deniz Zeyrek o iddiayı köşesine taşıdı... Oğan’ın fiyatı 12 milyon TL’yi bulan araba aldığı öne sürüldü.

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Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yüzde 49.52, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun ise yüzde 44.88 oranında destek bulduğu, ancak ’50+1′ şartının sağlanamaması nedeniyle ikinci tura kalan cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 5.17’lik oyuyla kritik bir konuma gelen Sinan Oğan, Erdoğan'a ikinci turda Erdoğan'a destek vermişti.

12 milyon liralık Alman arabası

Sinan Oğan, seçimin ardından ise sessizliğe bürünmüştü. Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, Oğan’la ilgili dikkat çeken bir iddiayı gündeme getirdi. “Aynı zamanda hemşehrim olan yakın bir arkadaşım, geçenlerde ‘Biliyor musun Sinan Oğan seçimlerden sonra arabasını değiştirdi. 12 Milyon liralık bir Alman arabasına biniyor artık’ dedi” ifadesini kullanan Zeyrek, şöyle devam etti:

‘Iğdırlı bir galericinin arabası’

“Ben gayet normal karşıladım. Mensubu olduğu Cumhur İttifakı’nın Cumhurbaşkanı göçmen konusunda yeniden ‘mültecilere olan ev sahipliğine aynen devam edeceğiz’ noktasına gelmesine Oğan ya itiraz edecekti ya susacaktı. Demek ki susmayı tercih etti. Arkadaşım şöyle bir detay verdi: ‘Sordum, ‘Iğdırlı bir galericinin arabası’ dedi. (…)”