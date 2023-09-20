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İzmir'de eğlence mekanında yangın çıktı! Acı haber geldi

İzmir'de eğlence mekanında yangın çıktı! Acı haber geldi

İZMİR'in Bayraklı ilçesindeki eğlence mekanında çıkan yangında 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

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Alınan bilgiye göre, 6 katlı bir binanın giriş katındaki eğlence mekanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangında mekan sahibi M.M. ile çalışan Mehmet Naci Sözüner (67) alevlerin arasında kaldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürülürken, yaralılar çıkarıldı.

Sağlık ekiplerince yapılan müdahaleye rağmen yaralı Sözüner kurtarılamadı. Ağır yaralanan işletme sahibi M.M. ise Ege Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

Sözüner'in cenazesi, incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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