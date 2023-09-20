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Polisin "dur" ihtarına uymayan göçmen kaçakçıları kaza yaptı, 9 göçmen yakalandı

Polisin "dur" ihtarına uymayan göçmen kaçakçıları kaza yaptı, 9 göçmen yakalandı

EDİRNE'de polisin "dur" ihtarına uymayan göçmen kaçakçısı şüphelinin kullandığı otomobil camii bahçesine uçarken, durdurulan diğer araçta ise 9 göçmen yakalandı.

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Edirne'de polis ekipleri şüphelendikleri otomobilleri durdurmak istedi. Polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan sürücüler ile polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı.

Kaçan otomobillerden biri sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Çakır Ağa caminin bahçesine uçtu. Kazadan yara almadan kurtulan otomobilin sürücüsü olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Bir diğer araç ise polis ekipleri tarafından yakalandı. Araçta bulunan 9 göçmen emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Kovalamaca sonucu yakalanan göçmen kaçakçıları gözaltına alınırken, kaçan diğer şüphelileri yakalamak için geniş çaplı araştırma başlatıldı.

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