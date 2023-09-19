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Artvin'de kuduz karantinası

Artvin'de kuduz karantinası

Artvin'in Arhavi ilçesinde ölen bir köpekte kuduz tespit edilmesi üzerine 3 köy karantinaya alındı.

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İlçeye bağlı Yolgeçen köyünde yaşayan M.G'ye ait köpeğin, sahibini ısırıp çevredeki köpekle boğuşmasından sonra ölmesi nedeniyle Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince köpekten alınan numune, Erzurum Veteriner Kontrol Enstitüsüne gönderildi.

Yapılan incelemede köpeğin kuduz olduğu tespit edildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Yolgeçen, Kavak ve Ulaş Köylerini karantinaya aldı.

Ekipler söz konusu üç köydeki sahipsiz köpeklerin toplanarak en yakın barınma merkezine götürülmesi, sahipli köpeklerin de aşılanması için çalışma başlattı.

Öte yandan köpek tarafından ısırılan M.G'nin sağlık durumunun iyi olduğu ve hastanedeki tedavisinin ardından evinde gözetim altına alındığı öğrenildi.

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