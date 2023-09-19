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Wilfred Zaha dönüyor! Okan Buruk müjdeyi verdi

Wilfred Zaha dönüyor! Okan Buruk müjdeyi verdi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Wilfred Zaha'nın sakatlığını atlattığını belirtti.

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Galatasaray'da ilk maçında sakatlık geçiren Wilfred Zaha'dan müjde geldi.

Teknik direktör Okan Buruk, Kopenhag maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Zaha oynayabilecek durumda"

Deneyimli çalıştırıcı, Zaha'nın takımla çalışmalara başladığını ve maç kadrosuna alındığını söyledi.

Son maç öncesi de söyledim, Zaha'yı çarşamba günkü maçta kadroya alacağız. Şu anda oynayabilecek duruma geldi. 30 yaşındaki futbolcu, yoğun geçen transfer döneminde Fenerbahçe'nin elinden kapılmıştı.

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