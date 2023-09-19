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Bakan Bolat: Türkiye'ye iş ve yatırım ilgisi çok yüksek

Bakan Bolat: Türkiye'ye iş ve yatırım ilgisi çok yüksek

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Amerikan iş ve finans çevrelerinde, yeni dönemde güven ortamı sunan, enflasyonla mücadeleyi de temel ekonomik hedef haline getirmiş Türkiye'ye yatırım yapma ilgi ve iştahı yüksek" dedi.

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ABD'de 13. Türkiye Yatırım Konferansı'nda yatırımcılarla bir araya geldi. Konferansa ilişkin izlenimlerini ise TRT Haber'e anlattı.

Bolat, Türkiye algısının olumlu olduğunu söyledi. "Amerikan iş çevrelerinde Türkiye'ye yatırım yapma iştahı yüksek" dedi.

Bakan Bolat, şunları kaydetti;

İlgi çok yüksekti. 120'den fazla Amerikalı yatırımcılar, 80 Türk iş dünyasından katılımcılar Ceo'lar yer aldılar. Ülkemizin genel ekonomik durumu ve Türkiye'nin dış ticaretteki atılımları, Türkiye'nin cazibesi Türk-Amerikan ekonomik ilişkilerinin son yıllarda kazandığı yüksek ivmeden bahsettim. Yeni yatırımlar beklediğimizi ifade ettim.

Edindiğimiz izlenim Türkiye'nin algısı çok olumlu. Amerikan iş ve finans çevrelerinde yeni dönemde güven ortamı sunan, enflasyonla mücadeleyi de temel ekonomik hedef haline getirmiş Türkiye'ye iş yapma Türkiye ile ticaret yapma ve reel sektör de yatırım yapma ilgi ve iştahı yüksek.

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