Dışişleri Bakanı Fidan, New York'ta Yunan mevkidaşı Yerapetritis ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis ile bir araya geldi.Abone ol
Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu için New York'ta bulunan Fidan'ın yoğun diplomasi trafiği devam ediyor.
Fidan, BM Genel Kurulu marjında Yunan mevkidaşı Yerapetritis ile Türkevi binasında ikili görüşme gerçekleştirdi.
Diplomatik kaynaklar, görüşmede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in New York'ta yapacakları görüşmenin hazırlıklarının ele alındığını ifade etti.
Görüşmenin yarın gerçekleşmesi planlanıyor.