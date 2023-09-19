BIST 7.784
DOLAR 27,04
EURO 28,89
ALTIN 1.678,80
HABER /  GÜNCEL

Dışişleri Bakanı Fidan, New York'ta Yunan mevkidaşı Yerapetritis ile görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, New York'ta Yunan mevkidaşı Yerapetritis ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis ile bir araya geldi.

Abone ol

Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu için New York'ta bulunan Fidan'ın yoğun diplomasi trafiği devam ediyor.

Fidan, BM Genel Kurulu marjında Yunan mevkidaşı Yerapetritis ile Türkevi binasında ikili görüşme gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklar, görüşmede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in New York'ta yapacakları görüşmenin hazırlıklarının ele alındığını ifade etti.

Görüşmenin yarın gerçekleşmesi planlanıyor. 

ÖNCEKİ HABERLER
Kopenhag'dan Galatasaray maçı öncesi sakatlık açıklaması
Kopenhag'dan Galatasaray maçı öncesi sakatlık açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan BM'de söyledi: Karabağ Azerbaycan'ın toprağıdır
Cumhurbaşkanı Erdoğan BM'de söyledi: Karabağ Azerbaycan'ın toprağıdır
Dışişleri Bakanlığı: Azerbaycan, gerekli gördüğü tedbirleri almak durumunda kalmıştır
Dışişleri Bakanlığı: Azerbaycan, gerekli gördüğü tedbirleri almak durumunda kalmıştır
Rusya'dan, Azerbaycan ve Ermenistan'a üçlü anlaşmalara uyma çağrısı
Rusya'dan, Azerbaycan ve Ermenistan'a üçlü anlaşmalara uyma çağrısı
Fransa'dan AB ve ABD'ye skandal Azerbaycan çağrısı
Fransa'dan AB ve ABD'ye skandal Azerbaycan çağrısı
İklim değişikliği Libya'daki sel felaketini 50 kat daha olası hale getirdi
İklim değişikliği Libya'daki sel felaketini 50 kat daha olası hale getirdi
Borsa günü yükselişle tamamladı
Borsa günü yükselişle tamamladı
DSÖ: Hipertansiyonu olan kişiler yeterince tedavi edilmiyor
DSÖ: Hipertansiyonu olan kişiler yeterince tedavi edilmiyor
Savaş Cebeci ve Kaan Kazgan gözaltına alındı! Aynı ifadeyi verdiler
Savaş Cebeci ve Kaan Kazgan gözaltına alındı! Aynı ifadeyi verdiler
Biden BM Genel Kurulu'nda konuştu: Barışın önündeki tek engel Rusya
Biden BM Genel Kurulu'nda konuştu: Barışın önündeki tek engel Rusya
Çorum'da 2 aylık bebeğin kahreden ölümü
Çorum'da 2 aylık bebeğin kahreden ölümü
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan ''İstanbul ittifakı'' açıklaması
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan ''İstanbul ittifakı'' açıklaması