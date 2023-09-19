Savaş Cebeci ve Kaan Kazgan gözaltına alındı! Aynı ifadeyi verdiler

Vücut geliştirmeci Savaş Cebeci ile MMA dövüşçüsü Kaan Kazgan arasında İstanbul Tuzla'da boş bir alanda gerçekleşen kavga sonrası polis ekipleri tarafından iki isim de gözaltına alındı. İki ismin de ifadelerinde "Kavga etmedik, spor müsabakası yaptık" dediği öğrenildi.

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Dün kavga eden vücut geliştirmeci Savaş Cebeci ile MMA dövüşçüsü Kaan Kazgan hakkında polis ekipleri tarafından işlem yapıldı.

Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğünce ifadeleri alınan isimler birbirinden şikayetçi olmazken, iki ismin de ifadelerinde "Kavga etmedik, spor müsabakası yaptık" dediği öğrenildi.

Olayla ilgili evrak hazırlanacak

Savcılık ise olayla ilgili evrakın hazırlanmasını, evrakın tamamlanmasının ardından adliyeye gönderilmesini talep ettiği öğrenildi.

Ne olmuştu?

Fenomen ve vücut geliştirme koçu Savaş Cebeci'nin "İsterse dünya şampiyonu olsun 70 kilo kimse beni dövemez" sözlerine profesyonel MMA dövüşçüsü Kaan Kazgan'ın yanıt vermesi üzerine ikili arasında gerginlik çıktı. Birbirlerine düelloya davet eden ikili, kavga etti. Kanlı biten kavga, Savaş Cebeci'nin pes etmesinin ardından son buldu.