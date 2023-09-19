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Denizli'de korkunç kaza! Otomobil bekleyen öğrenci ve velilere çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Denizli'de korkunç kaza! Otomobil bekleyen öğrenci ve velilere çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Denizli Pamukkale'de kontrolden çıkan otomobil refüjden karşıya geçmek için bekleyen 4 kişilik aileye çarptı. Meydana gelen kazada küçük çocuk hayatını kaybetti.

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Kaza, saat 13.20 sıralarında Pamukkale ilçesine bağlı Siteler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Ulus Caddesi'nde seyir halinde olan 20 SV 055 plakalı transit araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüjde bulunan 4 kişiye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle aile yol kenarına savruldu. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve trafik ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi, kaza yerine ağır yaralanan A.M., N.M., Y.M. ve G.M.’ye yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Hastanede tedavi altına alınan 4 kişiden biri olan G.M., doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kazaya karışan araç, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Okuduğu okulunun önünde yaşanan kazada hayatını kaybeden G.M.’nin engellinin bulunması nedeniyle Pamukkale Rehberlik ve Araştırma Merkezi’ne gittiği öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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