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Bursa'da feci kaza! Motosiklet yaya çarptı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Bursa'da feci kaza! Motosiklet yaya çarptı: 2 yaralı

Bursa İnegöl'de kontrolden çıkan motosiklet karşıdan karşıya geçen yayaya çarptı. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

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Kaza, saat 14.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu İnegöl girişinde meydana geldi. Karayolu kenarından ters yönde ilerleyen Cesim C. (42) yönetimindeki 16 MB 7583 plakalı motosiklet, karayoluna karşıya geçmeye çalışan Serkan Z.'ye (51) çarptı.

Kazada sürücü ile yaya yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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