Devlet Bahçeli'den flaş açıklamalar! MHP’de kurultay tarihi belli oldu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında kongre takviminin ele alındığını belirterek ''17 Mart 2024'te 14. Olağan Kurultayımızı yapacağız.'' dedi. CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun TSK ile ilgili sözlerine de sert tepki gösteren Bahçeli, ''Bu çürümüşün milletvekilliği düşürülmelidir.'' diye konuştu.

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"Yerel seçimlere heyecanla hazırlanıyoruz. Zillet tortularının kazıtılmasını amaçlıyoruz. Türkiye'nin zaman kaybetmeye, oyalanmaya tahammülü yoktur." ifadelerini kullanan Bahçeli şunları kaydetti:

MHP olarak ne yaptığımızı biliyoruz. Cumhur ittifakı olarak yeni projelerimizle gücümüze güç katacağımıza inanıyoruz. MHP başında sonunda önünde arkasında milletin olmadığı hiçbir irtibat ağının bugüne kadar yanında olmamış bundan sonra da olması düşünülemez.

"7 Mart'ta 4. Olağan Kurultayımızı yapacağız"

Cumhuriyet'in yeni yüzyılını omuzlayacak ekibimizle gücümüze güç katacağımıza inanıyoruz. 17 Mart'ta 14. Olağan Kurultayımızı yapacağız. MYK'da kurultay ve seçim takvimimizi ele aldık.

Siyasetteki maksadımız gök kubbede hoş bir sada bırakmaktır. Hizmet edenin himmet göreceğini de gayet iyi bilmekteyiz. Haklı mücadelemizi diri tutmanın gayretindeyiz.

Dünyayı takip ediyoruz ve bunu yapmanın zorunlu olduğunu biliyoruz. Biz Türkiye sevdalısı cesur yürekleriz. Göz kamaştıran bir memleketin miraşçılara olarak bölgesel vizyonumuzu kapatmaya hakkımız olmadığına inananlarız. İnkar bir vebaldir. Varacağı her ihanettir.

"Kulislerin oyuncağı olmamız akıl karı değildir"

Türkiye'nin her meselesi bizim de meselemizdir. Bizim sırça köşklerle işimiz olmaz, olmayacaktır. Çıkar hesabı yapmamız, kulislerin oyuncağı olmamız akıl karı değildir. MHP'nin duruşu kızılelma duruşudur.

(6 Şubat depremleri) Depremzede vatandaşlarımızın aç ve açıkta kalmaması sağlanmıştır. Görmeyen, göremeyenler yok saysa da TC her alanda yükseliş kulvarındadır. Bir zamanlar alnındaki güneş söndü sanılan Türkiye bugün elinde dev bir meşaleyle ayaktadır.

CHP'ye sert sözler

CHP'nin 100 yıl önceki CHP ile en ufak benzerliği kalmamıştır. Bölücüler baş tacı yapılmıştır. CHP demek kutuplaşma demektir. Şimdi birbirlerine düşmüş durumdalar. Allah bu ülkeyi zillet ittifakından korumuştur. Milletimiz önce 14 Mayıs'ta sonra 28 Mayıs'ta zillete evet dememiştir. Canı gönülden inanıyorum ki 31 Mart 2024 tarihinde de kabul etmeyecektir.

Unutulmamalıdır ki bir kere zillete düşen kurtulamaz. Kılıçdaroğlu'nun Gazi Meclisi karalaması, terörle iş birliği yapması işin özünde bir zillettir.

Sezgin Tanrıkulu'na tepki

TSK'ya saldıran bu alçak milletvekilinin ağzı düşman ağzı. Vatansız ve bayraksızların TBMM'de yeri yoktur. Bu çürümüşün milletvekilliği düşürülmelidir, mahkeme yolu açılmalıdır. HDP'yle ilgili kapatma davası hala sürüncemededir. AYM neyi bekliyor? Böylesi bir kepazeliği hukukun üstünlüğüyle açıklamak mümkün müdür? Türkiye'de terör hukuku hiçbir zaman geçerli olmamıştır. Biz adalet istiyoruz, hemen istiyoruz. AYM'nin görevini derhal yapmasını bekliyoruz. Doğruya doğru yanlışa yanlış diyeceğiz. Feriştahı gelse duruşumuzdan taviz vermeyeceğiz, hiçbir zaman da boyun eğmeyeceğiz.