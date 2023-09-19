Yaşar Güler'den Azerbaycan'a 'Yanınızdayız' mesajı

Azerbaycan Savunma Bakanı General Zakir Hasanov ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Güler, 'Azerbaycan'ın yanındayız' mesajını verdi.

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Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'da 'anayasal yapıyı yeniden tesis etmek' amacıyla terörle mücadele operasyonu başlatıldığını duyurdu. Ermenistan ve Rusya'dan art arda açıklamalar gelirken Azerbaycan Savunma Bakanı General Zakir Hasanov ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler telefonla görüştü. Güler, 'Azerbaycan'ın yanındayız' mesajını verdi.

Azerbaycan Savunma Bakanı General Zakir Hasanov ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Hasanov, Güler'e Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki operasyonlara karşı yerel önlemler hakkında bilgi verdi. Güler, "Türkiye'nin her zaman olduğu gibi bugün de Azerbaycan'ı desteklediğini" söyledi.