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Yalova'da büyük uyuşturucu operasyonu! 11 kişi gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Yalova'da büyük uyuşturucu operasyonu! 11 kişi gözaltına alındı

Yalova'da narkotik polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli isim gözaltına alındı.

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Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kent geneli, geçiş güzergâhlarında uyuşturucu madde sevkiyatı ve ticareti yapan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Ekipler, İstanbul ve Bursa illerinden kara ve deniz ulaşım yolları ile Yalova’ya uyuşturucu madde getirebilecekleri değerlendirilen ve tespit edilen araçlar üzerinde yapılan çalışmalarda. Y.S., Y.E., İ.H.A., F.B.E., A.A., N.P., M.P., G.A., C.A., M.B.K. ve Y.K. gözaltına alındı.

Şüphelilerin araçları, ikametgâhları ve üzerlerinde yapılan aramalarda 9 bin 688 adet Lyrica, sentetik ecza grubu tablet, 769.88 gram esrar, 148.21 gram metamfetamin, 85.10 gram skunk, 40 extacy hap, 7 gram sentetik kannabinoid, 4.11 gram kokain, hassas terazi, 4 tabanca,
54 adet tabancalara ait fişek ele geçirildi.

Ayrıca uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 271 bin 900 Türk Lirası’na el konuldu. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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