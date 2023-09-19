Vladimir Zelenskiy Beyaz Saray'ı ziyaret edecek

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, gelecek hafta New York'ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun ardından Beyaz Saray ve ABD Kongresi'ni ziyaret edecek.

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Rusya ve Ukrayna arasında süren savaş, dünyada derin krizlere neden oluyor. Küresel çapta ekonomik ve gıda sorunlara neden olan savaşın sonlanması için uluslararası kamuoyu da çağrılarda bulunuyor. Öte yandan ABD ile hayati ilişkisini sürdüren Ukrayna, üst düzey temaslarda bulunacak.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Beyaz Saray ve ABD Kongresi'ni ziyaret edeceği bildirildi. Ziyaretin gelecek hafta New York'ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun ardından yapılacağı tahmin ediliyor.

ABD Kongresi'nde halihazırda Ukrayna'ya ilave 21 milyar dolarlık yardım tartışması gündemde. Kongre'deki bazı cumhuriyetçiler, Ukrayna'ya yardımların sonlandırılması ve federal bütçede harcama kesintisine gidilmesi gerektiğini savunuyor.

Zelenskiy, Aralık 2022'de Washington'a düzenlediği ziyarette Kongre'ye hitap etmiş, ABD'nin Ukrayna'ya yardımlarının bağış olmadığını, küresel güvenlik ve demokrasiye yatırım olduğunu dile getirmişti.