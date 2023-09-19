BIST 7.780
DOLAR 27,03
EURO 28,95
ALTIN 1.682,22
HABER /  DÜNYA

AB'den tahıl koridoru acıklaması: Anlaşma ihtimali görmüyoruz

AB'den tahıl koridoru acıklaması: Anlaşma ihtimali görmüyoruz

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, tahıl anlaşması konusunda Rusya’yla anlaşmaya varma ihtimalini görmediğini belirtti.

Abone ol

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, New York’taki basın toplantısında, “Rusya şart koştu. Açıkçası bunun bir şart, bir kısıtlama ya da yaptırımların kaldırılması meselesi olduğunu düşünmüyorum. Çünkü yaptırımlarımız gıda ve gübre ihracatını etkilemiyor” ifadesini kullandı.

Borrell, “Bu yüzden bahane ve yanlış argümanlar aramayın. Rusya ile anlaşmaya varma ihtimalimiz yok çünkü bunu istemediklerine yürekten inanıyorum” diye ekledi.

ÖNCEKİ HABERLER
Eski eşinin ailesi tarafından kendi evinde darp edildi! Çocuğu görme bahanesiyle evi bastılar
Eski eşinin ailesi tarafından kendi evinde darp edildi! Çocuğu görme bahanesiyle evi bastılar
Fatih Erbakan’dan ‘Gaziler Günü’ mesajı
Fatih Erbakan’dan ‘Gaziler Günü’ mesajı
Meral Akşener seçim startını verdi, ilk o köyü ziyafet etti: Bundan sonra köyleri gezeceğim
Meral Akşener seçim startını verdi, ilk o köyü ziyafet etti: Bundan sonra köyleri gezeceğim
Kırklareli'nde Jandarma'dan uyuşturucu operasyonu!
Kırklareli'nde Jandarma'dan uyuşturucu operasyonu!
Azerbaycan'dan Dağlık Karabağ'a operasyon başlattı! Savunma Bakanlığı duyurdu
Azerbaycan'dan Dağlık Karabağ'a operasyon başlattı! Savunma Bakanlığı duyurdu
Hepsiburada 2023’ün Yaz Alışveriş Trendlerini Açıkladı
Hepsiburada 2023’ün Yaz Alışveriş Trendlerini Açıkladı
Sanayi sitesinde yangın çıktı! Alevler sıçradı ekipler bölgede
Sanayi sitesinde yangın çıktı! Alevler sıçradı ekipler bölgede
Club Brugge-Beşiktaş maçının hakemi açıklandı
Club Brugge-Beşiktaş maçının hakemi açıklandı
MEB, örnek konu soru dağılım tablolarını yayımladı
MEB, örnek konu soru dağılım tablolarını yayımladı
Jandarma'dan büyük uyuşturucu operasyonu! 241 kilogram esrar, 1230 kök Hint keneviri ele geçirildi
Jandarma'dan büyük uyuşturucu operasyonu! 241 kilogram esrar, 1230 kök Hint keneviri ele geçirildi
79 yaşındaki adam eşcinsel ilişki yaşadığı 65 yaşındaki adamı öldürüp testereyle parçaladı! Mahkemede bakın ne dedi
79 yaşındaki adam eşcinsel ilişki yaşadığı 65 yaşındaki adamı öldürüp testereyle parçaladı! Mahkemede bakın ne dedi
Rekabet Kurulu'ndan özel kız yurtlarına soruşturma
Rekabet Kurulu'ndan özel kız yurtlarına soruşturma