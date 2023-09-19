79 yaşındaki adam eşcinsel ilişki yaşadığı 65 yaşındaki adamı öldürüp testereyle parçaladı! Mahkemede bakın ne dedi

İSTANBUL Fatih'te Sitrak Kaplan’ın (79), kızının evinin kömürlüğünde eşcinsel ilişkiye girdiği Celal H.’yi (65) öldürdükten sonra testere ile vücudunu parçalara ayırmıştı. 79 yaşındaki zanlı, ilk kez hakim karşısına çıktı ve daha önceki ifadelerinin hepsini yalanladı. Öldürülen adamın ailesinin avukatları da "Bu yapmadı, başkası yapıp buna üstlendirdi suçu" iddiasına katıldı.

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İstanbul Fatih’te bir apartmanın kömürlüğünde 31 Ekim 2022 tarihinde parçalanmış cesedi bulunan Celal H.’nin (65) katil zanlısı Sitrak Kaplan’ın (79) yargılanmasına başlandı. İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

Aklım tamamen gitmemişti, şimdi gitti

Kimlik tespitinde 4 çocuk sahibi olduğunu belirten sanık Sitrak Kaplan ilk kez yaptığı savunmada, “Aklıma hiçbir şey gelmiyor. O olay yaşandıktan sonra aklımdan her şey kaçtı. Hiçbir halim yok, ben kimseyi öldürmedim. Kendisiyle Topkapı’da tanışmıştım. Emniyetteki ifademde aklım tamamen gitmemişti, şimdi tamamen gitti” dedi.

'Ben mi öldürdüm, günahı kim yaptıysa onun boynunda olsun'

Mahkeme başkanı maktulü öldürme sebebini sorduğunda ise Kaplan, “Ben mi öldürdüm? Günahı kim yaptıysa onun boynunda olsun. Öyle bir şey yok. Allah var yukarıda, Allah” dedi. Sanık, maktulün üzerindeki cep telefonu ve parayı polise vermek için aldığını, kendisinin haram para yemeyeceğini de söyledi. Heyetin olaya ilişkin sorularına sanığın "Hatırlamıyorum" şeklinde yanıt vermesi üzerine tutanakta "yeterli ve tatmin edici cevaplar alınamadığı" kaydedildi.

Olayın arkasında 3. bir kişi olduğu iddiası

Müşteki avukatı Yunus Aldanmaz beyanında, “Bize göre soruşturma eksik yapılmıştır. Biz olayın arkasında 3. kişilerin olduğunu düşünüyoruz. Sanık ceset bulunduktan sonra ortaya çıkmıştır. Olayda testere kullanılmıştır. Profesyonelce bir iş yapılmıştır. Eldiven sanığın aklına nasıl gelmiştir? Sanık bir senaryo söylemiş, bu senaryo diğer soruların sorulmasını engellemiştir” dedi.

Tavuk bile kesemez, 3. kişi aramızda olabilir

Müşteki avukatı Abdulhaim Sarı ise, “Arka perdede birileri vardır. Gördüğünüz gibi Sitrak Kaplan yaşlıdır. Sanık tavuk bile kesemez. Bu olayı bu şahıs üstlenmiş olabilir. 3. kişi aramızda olabilir. Olayın tasarlanarak işlendiğini düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

Akli dengesi yerinde mi diye bakılacak

Alınan savunmaların ve beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek, sanığın akli durumunun yerinde olmadığına ilişkin herhangi bir emare bulunmadığını belirtip, buna yönelik araştırma yapılması talebinin reddine karar verdi. Mahkeme, sanık Sitrak Kaplan’ın cep telefonu hattının 25 Eylül-1 Kasım 2022 tarihleri arasındaki iletişim tespitinin de BTK’dan istenilmesine karar verdi.