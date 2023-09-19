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İslam Memiş'ten gram altın için bomba tahmin! Tarihi de söyledi 'bunlar alım fırsatı' dedi

İslam Memiş'ten gram altın için bomba tahmin! Tarihi de söyledi 'bunlar alım fırsatı' dedi

Yatırımcılar altın fiyatlarındaki son durumu merak ediliyor. Altının gram fiyatı, haftanın ikinci işlem gününe yatay bir seyirle başladı. Gram altın 1.680 lira seviyesinden işlem görüyor. Çeyrek altın ne kadar oldu?

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Dün 1.681-1.653 lira bandında hareket eden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,59 değer kazancıyla 1.679 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne yatay bir seyirle başlamasının ardından önceki kapanışına paralel 1.680 liradan işlem görüyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,09 altında 1.932 dolardan işlem görüyor.

Analistler, küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarınki faiz kararı öncesi karışık bir seyir izlediğini belirterek, bugün Avrupa'da açıklanacak enflasyon verilerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini bildirdi.

İslam Memiş rekor seviye için tarih verdi

Ekim ayında rüzgarın tersine döneceğini söyleyen Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "Orta ve uzun vadede yön yukarı" dedi ve şunları kaydetti:

 "Dolar güçlü duruştan dolayı gram altında da düşüş görmüyoruz, ons tarafındaki gibi. Ekim ayı itibarıyla ons altın ve gram altında yeni rekorlar bizi bekliyor olacak. Bu baskılanmaya hazırlık yapmanız lazım. Ekim hazırlığınızı yapın, bunlar altın yatırımcısı için fırsat oluşumu. 2024 yılında ise 2 bin 500 TL ve üzeri rakamları göreceğiz, 2025'te ise 3 bin 500 TL ve üzeri rakamları göreceğiz gram altında." 

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