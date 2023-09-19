AK Partili Mustafa Şen anlattı: Seçim gecesi rezil olduk, yerin dibine battık...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen'den 14 Mayıs 2023 Pazar gecesi Genel Merkez'de yaşananlarla ilgili çok ilginç itiraflarda bulundu. Şen, "Recep Tayyip Erdoğan gibi bir markayı 2'nci tura bırakmışız. Rezil olduk, yerin dibine battık" dedi.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Kırşehir'de katıldığı bir programda 14 Mayıs seçimleriyle ilgili yaşananları anlattı. "Önümüzde yerel bir seçim var. Bir önceki yerel seçimde Kırşehir'i kaybettik" diyen Mustafa Şen, "Peki bize yakıştı mı? Bence yakışmadı. Ahiliğin şehrine hiç yakışmadı. Çünkü Ahiler hiç kaybetmedi. Burayı nasıl kaybettik? O zaman 1'inci işimiz Ahiler ayağa kalkacak. Kaybettikleri şehri geri alacaklar" dedi.

O gece Genel Merkez'de neler oldu?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen 14 Mayıs genel seçim gecesi AK Parti Genel Merkezi'nde yaşananları da şöyle anlattı:

- Biz 14 Mayıs'ta bir seçim yaşadık. Genel başkan yardımcıları olarak seçim gecesi Cumhurbaşkanımızın yanındaydık. Seçim sonucu Cumhurbaşkanımızın umurunda değildi. Kadere inanmış, ne olacak ise o oluyor bu düşüncedeydi.

Biz utandık O'nun umurunda değildi

- Biz ise kendi kendimizi yiyoruz. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan gibi bir markayı 2'nci tura bırakmışız. Rezil olduk, utandık, yerin dibine battık. Fakat onun umurunda değildi.

- Sonra düşündüm ki; evet onun öyle olması lazım bizim ise böyle olmamız lazım. Biz utancımızdan, yerin dibine geçmeliyiz. O ise kader planında iman etmiş. Vardır bunda bir hayır diyor.

Gece saat 01:00'de MYK emri...

- Hemen ertesi gün MYK Toplantısı var talimatı verdi. Gecenin birinde verdi bu talimatı. Hiç dinlenmede seçimin o gecesi, ertesi gün genel merkeze geldik.

- MYK Toplantısı'nın gündem maddesi 2024 yerel seçimleriydi. Biz 14 Mayıs seçiminin hemen ertesi günü 15 Mayıs akşamı MYK Toplantısı'nda yerel seçimleri konuşmak için bir araya geldik.

- Biz o gün bu gündür seçimi bitirmedik. Çalışmaya devam ediyoruz. O günden 15 gün sonra bir seçim daha yaptık ve şimdi de yerel seçimlerin hazırlıklarını yapıyoruz.