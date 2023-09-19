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Bursa'da zehir tacirlerine helikopter destekli şafak operasyonu!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Bursa'da zehir tacirlerine helikopter destekli şafak operasyonu!

Bursa Mustafakemalpaşa ilçesinde ekiplerin uzun süreli takibi sonucu özel harekat ve çevik kuvvet desteğinde helikopter destekli uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

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Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik kent merkezi ve Mustafakemalpaşa ilçesinde binlerce polisin katılımıyla şafak operasyonu düzenlendi.

Özel harekat, çevik kuvvet, asayiş ekiplerinin yanısıra helikopterin de havadan destek verdiği operasyonda şüphelilerin kapıları koçbaşlarıyla kırıldı. Birçok şüphelinin yakalandığı operasyon kameralara anbean yansıdı.

Bursa'da bu yıl içerisinde düzenlenen 3 büyük kökünü kurutma operasyonunda 300 civarında satıcı tutuklanmış ve uyuşturucu ticaretinden elde edilen para ve gayrimenkullere savcılık kararıyla el konulmuştu.

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