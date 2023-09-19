BIST 7.711
DOLAR 27,03
EURO 28,87
ALTIN 1.677,88
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Adıyaman'da kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Adıyaman'da kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi!

Adıyaman Gölbaşı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole devrildi. Meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Abone ol

Kaza, Adıyaman-Gölbaşı karayolu 15. Kilometresi Börgenek Rampasında meydana geldi. Sağlık memuru Ensari Demirci yönetimindeki 63 UT 817 plakalı otomobil sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrol çıkarak şarampole devrildi.

Kazada sürücü yaralanırken, olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilden çıkartılan yaralı olay yerine gelen ambulans ile Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Elon Musk Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesine neden oğlunu götürdü?
Elon Musk Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesine neden oğlunu götürdü?
Mersin'de suç örgütü üyeleri yakayı ele verdi! 17 kişi gözaltına alındı
Mersin'de suç örgütü üyeleri yakayı ele verdi! 17 kişi gözaltına alındı
Halk sokaklara indi: Belediye başkanının evini ateşe verdiler
Halk sokaklara indi: Belediye başkanının evini ateşe verdiler
Evde yapılan konserve can aldı! Uzmanı botulizm için uyardı:1 gramı 1 milyon insanı zehirleyebilir
Evde yapılan konserve can aldı! Uzmanı botulizm için uyardı:1 gramı 1 milyon insanı zehirleyebilir
Tahtalı Barajı'na düşen helikopterden bir acı haber daha geldi
Tahtalı Barajı'na düşen helikopterden bir acı haber daha geldi
Sultanbeyli'de feci kaza! Polis aracı ve kamyonet kafa kafaya çarpıştı
Sultanbeyli'de feci kaza! Polis aracı ve kamyonet kafa kafaya çarpıştı
Emekli aylıklarına zam kulisi Abdulkadir Selvi kulağına gelen son bilgiyi paylaştı
Emekli aylıklarına zam kulisi Abdulkadir Selvi kulağına gelen son bilgiyi paylaştı
Çarpışan otomobiller elektrik panosunu devirip markete uçtu!
Çarpışan otomobiller elektrik panosunu devirip markete uçtu!
Yerel seçimde oy vermek için son gün 1 Ekim! Elinizi çabuk tutun
Yerel seçimde oy vermek için son gün 1 Ekim! Elinizi çabuk tutun
Düzce'de büyük makaron operasyonu! 117 bin 740 adet içi dolu makaron ele geçirildi
Düzce'de büyük makaron operasyonu! 117 bin 740 adet içi dolu makaron ele geçirildi
“Profesör Kabusun” Emniyet ifadesi şok etti! Öyle şeyler anlattı ki küçük dilinizi yutacaksınız
“Profesör Kabusun” Emniyet ifadesi şok etti! Öyle şeyler anlattı ki küçük dilinizi yutacaksınız
İddia! Nureddin Nebati, Şahap Kavcıoğlu'nu 'ajan' ilan etti! 'Mehmet Şimşek'e operasyon çekti'
İddia! Nureddin Nebati, Şahap Kavcıoğlu'nu 'ajan' ilan etti! 'Mehmet Şimşek'e operasyon çekti'