Adıyaman'da kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi!

Adıyaman Gölbaşı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole devrildi. Meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

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Kaza, Adıyaman-Gölbaşı karayolu 15. Kilometresi Börgenek Rampasında meydana geldi. Sağlık memuru Ensari Demirci yönetimindeki 63 UT 817 plakalı otomobil sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrol çıkarak şarampole devrildi.

Kazada sürücü yaralanırken, olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilden çıkartılan yaralı olay yerine gelen ambulans ile Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.