İddia! Nureddin Nebati, Şahap Kavcıoğlu'nu 'ajan' ilan etti! 'Mehmet Şimşek'e operasyon çekti'

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile eski Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun Kur Korumalı Mevduat (KKM) nedeniyle kavga ettikleri sık sık gündeme geliyordu. Bugüne kadar yazılmayanı Sözcü yazarı İsmail Saymaz yazdı. Saymaz, Nebati'nin, Kavcıoğlu'nu 'ajan' olmakla suçladığını iddia etti.

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Sözcü yazarı İsmail Saymaz, İktidar Kur Korumalı Mevduat (KKM) sebebiyle ayrı düşen eski Maliye ve Hazine Bakanı Nureddin Nebati Nureddin Nebati ile eski Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun birbirlerine girdiklerini yazdı. “Bakanlık koridorlarında ağır suçlamaların havada uçuştuğunu öğrendim” diyen Saymaz’ın iddiası şöyle:

Nebati'nin, Kavcıoğlu için “Bu ülkeye gelmiş geçmiş en büyük belalardan birisi. Farklı yerlerden aldığı talimatlarla iş yürütüyor” demiş. Nebati’nin Kavcıoğlu'nu ajanlık ve ekonomiye bilerek zarar vermekle suçladığı iddia ediliyor.

Devir teslimden sonra Kavcıoğlu'nun Mehmet Şimşek tarafından görevden alınmasının beklendiğini kaydeden Nebati'nin kadroları ise şunları söylüyor:

"Şimşek, görev teslimi yaptığında akşam görevden alınacağını söylemiş. Fakat Kavcıoğlu, Şimşek'e operasyon çekti. Doları 20'den 23'e çıkardı, gitti. 'Ben olmazsam olacak olan bunlardır' dedi ve BDDK'da kaldı."

Nebati'nin kadroları Kavcıoğlu'nun “Sistem için büyük bir risk” olduğunu iddia ediyor.