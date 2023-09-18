Ankaragücü, Sivasspor deplasmanında ilk galibiyetini aldı

Süper Lig'in 5. haftasında Ankaragücü, konuk olduğu Sivasspor'u 3-1 mağlup ederek ligdeki ilk galibiyetini elde etti.

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Sivasspor, Süper Lig'in 5. haftasında Ankaragücü'nü ağırladı.

Konuk ekip mücadeleyi 3-1'lik skorla kazandı.

Ankaragücü'ne galibiyeti getiren golleri 31'de Morutan, 66'da Tolga Ciğerci ve 90+5'te Cephas attı.

Sivasspor'un tek sayısını 18'de Saiz kaydetti.

Sivasspor 10 kişi kaldı

Ev sahibi takımda N'Jie, 59. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından MKE Ankaragücü, Bu sezon ilk galibiyetini alan ve 5 puana yükselen Ankaragücü, ligde gelecek hafta sahasında Konyaspor'u konuk edecek.

5 puanda kalan Sivasspor ise Rizespor deplasmanına gidecek.