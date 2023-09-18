Milli Takım'dan teklif aldı mı? Rıza Çalımbay açıkladı

Sivasspor'dan ayrıldıktan sonra herhangi bir kulüple anlaşma sağlamayan teknik direktör Rıza Çalımbay, Milli Takım iddiaları hakkında açıklamalarda bulundu.

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Süper Lig ekibi Sivasspor'dan ayrıldıktan sonra herhangi bir takımla anlaşma sağlamayan ve boşta olan Riza Çalımbay, Radyospor'da Özgür Sancar'ın konuğu oldu.

''Servet Çetin iyi işler yapacak''

Kendisinden sonra Sivasspor'un başına geçen Servet Çetin hakkında konuşan Çalımbay, ''Servet Çetin 7-8 sene benle beraberdi. Kadronun yüzde 60’ı benim dönemimde Servet iyi şeyler yapacak.'' dedi.

''Kimse ile görüşmedim''

Milli takımdan teklif aldı mı sorusunu yanıtlayan Çalımbay, ''Milli Takım için adımın geçmesi çok gurur verici. Herkes Milli Takım da çalışmak ister. Şu an karar Federasyonda. Ben hiç kimse işe görüşmedim. Benim öyle bir görüşmem olmadı.'' dedi.

''Yerli isim gelmeli''

Milli takım için yerli teknik adamın daha iyi olacağını düşünen Çalımbay, ''Kuntz ile ilgili yorum yapamam ve zaten hiç o işlere girmedim. Yerli teknik direktör konusu yönetimin bileceği iş. Ama yerli teknik direktör daha iyi olabilir'' dedi.

''Beşiktaş'ın kadrosu iyi''

Süper Lig devi Beşiktaş'ın kadrosunu değerlendiren Çalımbat, ''Beşiktaş’ın tek hedefi şampiyonluk. Kadrosu da gayet iyi'' dedi.