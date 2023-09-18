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Sezgin Tanrıkulu'nun fezlekesi Cumhurbaşkanlığına gönderildi

Sezgin Tanrıkulu'nun fezlekesi Cumhurbaşkanlığına gönderildi

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun dokunulmazlığının kaldırılması fezlekesi Cumhurbaşkanlığına gönderildi.

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İHA ve SİHA'lara karşı çıkan CHP'nin Diyarbakır milletvekili Sezgin Tanrıkulu geçtiğimiz günlerde yeni bir skandala imza attı.

Tanrıkulu, katıldığı bir TV programında, FETÖ ve PKK'nın kara propagandalarına sığınarak, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne dil uzattı.

CHP'li Sezgin Tanrıkulu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 15 köylüyü helikopterden attığı, köyleri yaktığı ve bombaladığı iftirasını attı.

TSK'ya iftira attı

Türk Silahlı Kuvvetleri'ni sorgulayacaklarını da dile getiren Tanrıkulu, "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yaptığı her şey eleştiriden azade değil, bizler milletvekiliyiz. Bunları sorgularız. TSK üzerinden bu tür şaibelerin kalkması amacıyla bunu sorarız." dedi.

Soruşturma başlatıldı

Birçok kesimden tepki alan Tanrıkulu için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlarından soruşturma başlatıldı.

Fezleke Cumhurbaşkanlığı'nda

Adalet Bakanlığı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle hazırlanan fezlekeyi TBMM’ye iletilmek üzere Cumhurbaşkanlığına gönderdi.

Adalet Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde Tanrıkulu hakkında soruşturma izni vermişti.

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